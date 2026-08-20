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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري: التغيرات المناخية تؤثر على الزراعة والموارد المائية وتهدد الأمن الغذائي

سمير طنطاوي: التغيرات المناخية تؤثر على الزراعة والموارد المائية وتهدد الأمن الغذائي
سمير طنطاوي: التغيرات المناخية تؤثر على الزراعة والموارد المائية وتهدد الأمن الغذائي
شيماء جمال

 قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن مشكلة التغيرات المناخية لا تقتصر على ظاهرة النينو فقط، مؤكدًا أن التغيرات المناخية في الأساس تؤثر على العديد من القطاعات. 

وأضاف طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن من أهم القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية قطاع الزراعة والموارد المائية، موضحًا أن المحاصيل الزراعية تقريبًا ستتأثر بالآثار السلبية للتغير المناخي، وستنخفض إنتاجية المحاصيل. 

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة معدلات البخر وفقد كميات كبيرة من المياه، وبالتالي تحدث مشكلة في الموارد المائية.

 وأشار إلى أن الحل فيما يخص قطاع الزراعة، الذي يسبب مشكلة الأمن الغذائي، يتمثل في استنباط محاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة، لافتًا إلى أن مركز البحوث الزراعية في مصر يعمل على هذا الموضوع.

 وأكد أن بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل بذور القمح والأرز، تم استنباطها لتتحمل درجات الحرارة والملوحة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتجميع مياه الأمطار، واستخدام نظم الري بالرش والري بالتنقيط، لتعظيم الموارد المتاحة وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية. 

التغيرات المناخية النينو المناخ الأمطار الري

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