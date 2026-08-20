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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير طنطاوي: ظاهرة النينو تزيد حدة تداعيات التغيرات المناخية على الغذاء والصحة

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو
شيماء جمال

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية خلال الفترة الأخيرة لها تأثير كبير وسلبي على جميع مناحي الحياة، موضحًا أن ظاهرة النينو تزيد من حدة هذه المشكلة.

 وأضاف طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن ظاهرة النينو تحدث بشكل دوري، موضحًا أن هناك ما يسمى بالرياح التجارية التي تهب من الشرق إلى الغرب، وهي مسؤولة عن دورة الهواء في الغلاف الجوي. وأوضح أن توقف هذه الرياح يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي، ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ السحب الركامية في التكون، وتؤثر على التيار النفاث، وترتفع درجات الحرارة ويحدث اضطراب في الحمل الحراري، وتزداد الرطوبة، ما يؤدي إلى تغيرات في الطقس. وأشار إلى أن هذه التغيرات، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تؤدي إلى تفاقم المشكلة، لافتًا إلى أن ظاهرة النينو لا تحدث كل عام.

 وتابع أن تقديرات المركز الأمريكي للتنبؤ تشير إلى أن ظاهرة النينو ستستمر حتى الربع الأول من عام 2027، ثم تتوقف، لكنها تعود مرة أخرى بعد عدة سنوات بشكل دوري

التغيرات المناخية الحمل التيار النفاث النينو ظاهرة النينو

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