محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أداء لاعبي الأهلي بالأمس أمام برشلونة الإسباني في كأس خوان جامبر.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اشفق على لاعبي الأهلي من مواجهة برشلونة وهناك فارق قوي بين برشلونة وبين فرق الدوري المصري.



وأضاف: لاعبو الأهلي كانوا معذورين أمام برشلونة، ولم يعجبني أداء وشكل الأهلي أمام برشلونة، وهناك شرخ جامد في دفاع الأهلي عن الموسم الماضي.

وتابع: وهادي رياض لا يستطيع أن يشيل دفاع الأهلي، امام عاشور زيه زي بيزيرا ولابد من موافقة الأهلي على رحيله.

وواصل: أتمنى أن يوافق الأهلي على رحيل إمام عاشور، لتجنب أخطاء الموسم الماضي التي حدثت في اوضة لبس الأهلي.