ياسر إدريس يتصدر.. انتصار مصري استثنائي في انتخابات اتحاد ألعاب دول البحر المتوسط

اكتسح المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد ألعاب دول البحر المتوسط، التي أقيمت في إيطاليا، بعدما حصد 70 صوتًا من أصل 83 صوتًا بنسبة بلغت 84.34%، ليحقق أعلى رصيد من الأصوات بين جميع المرشحين.

لكن المفارقة الأبرز أن هذا الانتصار التاريخي تحقق بينما كان إدريس غائبًا عن مقر الانتخابات، لظرف إنساني بالغ الصعوبة، بعد وفاة والدته، حيث تزامنت مراسم تشييع الجثمان والعزاء في مصر مع لحظة التصويت في إيطاليا.

تاريخ طويل من العلاقات

ورغم الغياب، كان الحضور مختلفًا.. حضور اسم وثقة وتاريخ طويل من العلاقات داخل المنظومة الرياضية الدولية.

وفي إيطاليا، تحرك الوفد المصري على هامش دورة ألعاب البحر المتوسط بروح جماعية واضحة، تعاملت مع الانتخابات باعتبارها مسؤولية وطنية، لا مجرد منافسة فردية، فكان الهدف واحدًا: دعم مرشح مصر في أصعب الظروف.

الوفد المصري

وضم الوفد المصري آية مدني، عضو مجلس اللجنة الأولمبية الدولية، وحازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وشريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، واللواء محمد محمود، واللواء أحمد كامل، عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، في مشهد عكس قوة الترابط داخل اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاءت النتائج لتؤكد الفارق الكبير، حيث حصلت مايا بيكوفيتش من الجبل الأسود وبيدرو فارومبا من البرتغال على 63 صوتًا لكل منهما، ثم الإسباني كايتانو كورنيت بـ59 صوتًا، والمغربي عبد اللطيف إدماهاما والسلوفيني بلاز بيركو بـ56 صوتًا لكل منهما، والتركية أيدا أولوسوي بـ54 صوتًا،لكن الرقم الذي سيبقى حاضرًا هو 70 صوتًا.. رقم لرجل لم يكن في القاعة، لكنه كان في الصدارة هكذا كتب إدريس انتصارًا تاريخيا غاب بجسده، فحضر بثقة الآخرين فيه.