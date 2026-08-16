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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأزمة صحية مفاجئة لوالدته.. ياسر إدريس يؤجل سفره إلى إيطاليا

ياسر إدريس
ياسر إدريس
حسن العمدة

قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تأجيل موعد سفره إلى إيطاليا والذي كان مقررا فجر غدا الاثنين لحضور منافسات دورة الألعاب البحر المتوسط 2026 في مدينة تارانتو المقرر لها من 21 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل .

جاء تأجيل سفر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية  لظروف خاصة حيث تعرضت والدته إلى أزمة صحية مفاجئة استدعى الأمر دخولها العناية المركزة.

تبدأ رحلات سفر وفود البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البحر المتوسط 2026 بداية من يوم 18 أغسطس، حيث تتحرك مجموعة من أهم الوفود، وفي مقدمتها الكرة الطائرة للسيدات بإجمالي 14 فردًا، والكرة الطائرة للرجال بـ15  فردًا، إلى جانب الكانوي والكياك بـ2 وفي اليوم التالي، 19 أغسطس، تتحرك وفود جديدة، أبرزها المصارعة الرومانية بـ11 فردًا، والملاكمة بـ9 أفراد، والسباحة بـ3، والسلاح بـ3، إلى جانب وفود الرماية والجمباز وفق المواعيد المحددة لكل منافسة.

في 20 أغسطس، تدخل كرة اليد إلى مشهد السفر بقوة، بوفد يبلغ 20 فردًا، وهو أكبر إجمالي منفرد يظهر في جدول حركة السفر، وتبدأ منافسات كرة اليد في 22 أغسطس، بينما تمتد حتى الأول من سبتمبر، وتحدد عودة الوفد في الثاني من سبتمبر، وفي اليوم نفسه تتحرك بعثة الرماية Shotgun بـ3 أفراد، بينما يغادر وفد الرماية P/R المكون من 4 أفراد يوم 21 أغسطس.

كما تتحرك المصارعة النسائية بـ5 أفراد يوم 21 أغسطس، على أن تبدأ منافساتها في 22 أغسطس وتعود البعثة في 26 أغسطس، وتتواصل موجات السفر يومي 22 و23 أغسطس، مع وصول عدد من الألعاب إلى تارانتو في توقيتات مرتبطة مباشرة بموعد منافساتها.

وتضم قائمة الوفود، تنس الطاولة والريشة: 4 أفراد، الجمباز الإيقاعي: 4 أفراد، سباحة الزعانف: 14 فردًا، تنس الطاولة: 9 أفراد،  الشراع: 3 أفراد، الجودو: 8 أفراد، التجديف: 12 فردًا، كرة السلة 3×3: 9 أفراد.

ثم تتحرك يومي 26 و27 أغسطس وفود أخرى، بينها ألعاب القوى بـ11 فردًا، والجمباز الفني بـ11 فردًا، والفروسية بـ3 أفراد، ولا تنتهي حركة السفر بانطلاق المنافسات الأولى، فهناك ألعاب تبدأ منافساتها في الأيام الأخيرة من الدورة، ولذلك تتأخر رحلات سفرها إلى 27 و28 و29 أغسطس.

ويأتي في مقدمة هذه الوفود رفع الأثقال بـ13 فردًا، حيث يظهر السفر يوم 28 أغسطس، والمنافسات من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر، والعودة في 3 سبتمبر، كما يظهر الكاراتيه بـ13 فردًا، مع سفر يوم 29 أغسطس، ومنافسات تبدأ في الأول من سبتمبر وتستمر حتى الثاني منه، على أن تكون العودة في الثالث من سبتمبر.

المهندس ياسر إدريس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

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