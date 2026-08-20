وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنّ مباحثاته مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تناولت عدداً من الملفات الإقليمية، في مقدمتها العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب التطورات في إيران وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اللقاء تطرق أيضاً إلى التحديات في شمال إفريقيا والوضع في السودان، فضلاً عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى مناقشة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأوضح دوتي أنّ حكومة بريطانيا لديها موقف واضح تجاه إرهاب المستوطنين، مؤكداً أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين لمواجهة هذه التحديات، ومشيراً إلى أنه التقى خلال زيارته أطرافاً أخرى، من بينها جامعة الدول العربية وأمينها العام الجديد.

وشدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط على أهمية تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر، ليس فقط بصورة مباشرة في المنطقة، وإنما أيضاً داخل الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية الرئيسية.