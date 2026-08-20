بعد تثبيت سعر الفائدة .. ارتفاع غير متوقع في الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 20-8-2026 بالتزامن مع اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 1440 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم 51.48 ألف جنيه.

سعر الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب ارتفاعًا جديدًأ بقيمة بلغت 35 جنيهًا في الجرام بعد اعلان سعر الفائدة.

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6435 جنيها .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 7354 جنيهًأ للشراء و 7274 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6741 جنيهًا للشراء و 6668 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6435 جنيهًا للشراء و6365 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5515 جنيهًا للشراء و5455 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى4508 دولار للشراء و 4507 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 51.48 ألف جنيه للشراء و 50.92 ألف جنيه للبيع.