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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ارتفاع غير متوقع في الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 20-8-2026 بالتزامن مع اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 1440 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم 51.48 ألف جنيه.

سعر الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب ارتفاعًا جديدًأ بقيمة بلغت 35 جنيهًا في الجرام بعد اعلان سعر الفائدة.

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6435 جنيها .

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 7354 جنيهًأ للشراء و 7274 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6741 جنيهًا للشراء و 6668 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6435 جنيهًا للشراء و6365 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5515 جنيهًا للشراء و5455 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى4508 دولار للشراء و 4507 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 51.48 ألف جنيه للشراء و 50.92 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في الصاغة

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