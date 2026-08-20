الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من شهرين

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم / الخميس /، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين، عقب إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، ما أدى إلى إضعاف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,495.69 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق 4,525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 2 يونيو، عقب ارتفاعه بأكثر من 4% خلال تعاملات الأربعاء، وفي المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4,553.30 دولار للأوقية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات التي تهدف إلى توفير السيولة للسندات والأوراق المالية طويلة الأجل.

وجاء الإعلان بعد موجة بيع حادة في سوق السندات، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى في ظل تنامي مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 3 أشهر.

من جانبه، قال إيليا سبياك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تاستي لايف: «كان هناك ارتفاع كبير بوضوح في الذهب، ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق قدرًا من استيعاب هذه المكاسب بعد تحرك بهذا الحجم».

وأضاف أن نطاق الأسعار بين 4,400 و4,500 دولار «تم تجاوزه»، مشيرًا إلى أنه إذا حافظت الأسعار على مستوياتها فوق هذا النطاق، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي.

وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي القائم 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ما أثار تحذيرات جديدة بشأن مخاطر أزمة مالية مرتبطة بالديون.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى ماريكس، إن «تزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي للسوق، إلى جانب الاقتراض والديون وعدم القدرة على خفض الإنفاق على الجانب المالي، يمثل عاملًا إيجابيًا للذهب».

وتعمقت المخاوف بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، إذ أظهر محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن «عددًا من» المسؤولين كانوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 67% لإبقاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل احتمال يبلغ 33% لرفعها في سبتمبر، وفقًا لأداة سي إم إي فيد ووتش.

وعادةً ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا من الفائدة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 67.07 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1,802.29 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1,328.06 دولار للأوقية.