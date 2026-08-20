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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تثبيت الفائدة.. 15 جنيها تراجعا في سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

هوى سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم الخميس 20-8-2026؛ بالتزامن تثبيت  سعر الفائدة في مصر للمرة الرابعة علي التوالي

الذهب يتراجع 

فقد سعر الذهب مقدارًا طفيفًا من قيمته منذ بدء التعاملات المسائية وحتي قبل قليل؛ ليتراجع بمقدار 15 جنيهًا في المتوسط.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6385 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7297 جنيها للشراء و 7240 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6689 جنينيها للشراء و 6636 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الكثر انتشارا 6385 جنيها للشراء و 6335 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5472 جنيها للشراء و 5430 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.08 ألف جنيه للشراء و 50.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بينما بلغ سعر أوقية الذهب 4488 دولار للشراء و 4487 دولار للبيع.

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