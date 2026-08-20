قبل سعر الفائدة.. الذهب يرتفع 140 جنيهأ الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 20-8-2026 بالتوازي مع اقتراب حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة مساء اليوم.

الذهب يرتفع

وصعد جرام الذهب مقدار 140 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري علي مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 6400 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7314 جنيها للشراء و 7257 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6704 جنيهات للشراء و6652 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 6400 جنيه للشراء و6350 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5485 جنيهًا للشراء و5442 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 51.2 ألف جنيه للشراء و50.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4475 دولار للشراء و 4474 دولار للبيع.