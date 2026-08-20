ارتفاعات قوية في أسعار الذهب.. قفزة 1360 جنيهًا للجنيه الذهب خلال يوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، مدعومة بالصعود القوي في أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 1360 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل مع بداية تعاملات اليوم نحو 50,960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ليسجل سعر الأونصة نحو 4495 دولارًا، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تطورات العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 5460 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 18 من الأعيرة الأكثر تداولًا في المشغولات الذهبية، خاصة مع اختلاف تصميمات المشغولات وتكلفة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، إلى نحو 6370 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية على جرام الذهب عادة بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات وتصميمها والشركة المنتجة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7280 جنيهًا للشراء، ليواصل تصدره قائمة أسعار الأعيرة الذهبية من حيث قيمة الجرام.

ويتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى، ويستخدم بشكل أكبر في السبائك وبعض المشغولات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 50,960 جنيهًا، بعد ارتفاعه بنحو 1360 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وتتكون قيمة الجنيه الذهب بشكل أساسي من سعر الذهب عيار 21، مع اختلاف السعر النهائي وفقًا لحركة السوق وتكاليف التداول.