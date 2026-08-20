قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاعات قوية في أسعار الذهب.. قفزة 1360 جنيهًا للجنيه الذهب خلال يوم

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، مدعومة بالصعود القوي في أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 1360 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل مع بداية تعاملات اليوم نحو 50,960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ليسجل سعر الأونصة نحو 4495 دولارًا، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تطورات العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 5460 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 18 من الأعيرة الأكثر تداولًا في المشغولات الذهبية، خاصة مع اختلاف تصميمات المشغولات وتكلفة المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، إلى نحو 6370 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية على جرام الذهب عادة بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات وتصميمها والشركة المنتجة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7280 جنيهًا للشراء، ليواصل تصدره قائمة أسعار الأعيرة الذهبية من حيث قيمة الجرام.

ويتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى، ويستخدم بشكل أكبر في السبائك وبعض المشغولات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 50,960 جنيهًا، بعد ارتفاعه بنحو 1360 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وتتكون قيمة الجنيه الذهب بشكل أساسي من سعر الذهب عيار 21، مع اختلاف السعر النهائي وفقًا لحركة السوق وتكاليف التداول.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

الاحترار

قبل 304 ملايين عام.. احترار مفاجئ هز الأرض| هل يتكرار السيناريو اليوم؟

خسوف القمر

ظاهرة فلكية مثيرة في السماء.. ماذا يحدث للقمر ليلة 27 أغسطس؟

عمى

مشروع فضائي يثير الجدل.. أقمار صناعية جديدة تهدد البشر بالعمى

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد