1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، وسط تحركات متصاعدة في أسعار المعدن الأصفر، بالتزامن مع استمرار تأثر السوق بعوامل متعددة، من بينها حركة الأسعار العالمية، ومستويات العرض والطلب، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، بعد قرار البنك المركزي.

ويأتي صعود أسعار الذهب في وقت يحظى فيه المعدن الأصفر باهتمام واسع من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية للزواج والمناسبات، أو الباحثين عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 185 جنيهًا خلال يوم واحد، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1480 جنيهًا خلال المدة نفسها، في تحرك لافت انعكس على مختلف أعيرة الذهب المتداولة.



أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

واصل سعر الذهب اليوم تسجيل مستويات مرتفعة، مع اختلاف أسعار البيع والشراء من محل صاغة إلى آخر، بحسب المصنعية والدمغة وطبيعة المشغولات الذهبية.

وتعد الأسعار التالية هي الأسعار المعلنة للتداول قبل إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة، إذ تختلف التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك وفقًا لنوع المشغول ومحل الصاغة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7302 جنيه للشراء و 7342 جنيهًا للبيع .

سجل نحو و . سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 6385 جنيهًا للشراء و 6425 جنيهًا للبيع .

بلغ نحو و . سعر الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 5467 جنيهًا للشراء و 5507 جنيهات للبيع .

وصل إلى نحو و . سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 51,400 جنيه قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

وتشير هذه المستويات إلى استمرار صعود المعدن الأصفر، خصوصًا عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا بين المواطنين في مصر، كما أن تحرك الجنيه الذهب بهذا الحجم يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة إلى الراغبين في الاستثمار أو الادخار في الذهب.

عيار 21 يسجل قفزة قوية خلال يوم

يأتي سعر الذهب اليوم عيار 21 في مقدمة مؤشرات حركة السوق، نظرًا إلى كونه العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6385 جنيهًا للشراء و6425 جنيهًا للبيع، بارتفاع قدره 185 جنيهًا خلال يوم واحد، وفق الأسعار الواردة في بيانات التداول.

ويحظى عيار 21 بأهمية خاصة لدى الأسر المصرية، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو عند تقييم المدخرات الموجودة بالفعل، ولذلك فإن أي ارتفاعات كبيرة في سعر الجرام تنعكس سريعًا على تكلفة شراء الشبكة والمشغولات المختلفة.

كما أن ارتفاع سعر الجرام يرفع التكلفة الإجمالية للمشغولات عند إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، وهو ما يجعل المواطنين أكثر اهتمامًا بالمقارنة بين الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.

اجتماع البنك المركزي وتأثيره على الذهب

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وجرى تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

سعر الجنيه الذهب يقفز إلى 51,400 جنيه

سجل الجنيه الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 51,400 جنيه، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

ويعني ذلك أن الجنيه الذهب ارتفع بنحو 1480 جنيهًا خلال يوم واحد، في واحدة من أبرز التحركات التي شهدها سوق الذهب خلال الفترة محل المتابعة.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ولذلك فإن تحرك سعره يرتبط بصورة مباشرة بسعر جرام الذهب عيار 21، مع إضافة فروق بسيطة مرتبطة بالمصنعية والتغليف.

وتتراوح مصنعية الجنيه الذهب المغلف، وفق البيانات الواردة، بين 300 و400 جنيه، بينما تتراوح مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف بين 100 و200 جنيه.

ويفضل الراغبون في شراء الجنيه الذهب مقارنة تكلفة المصنعية بين التجار، خاصة أن اختلاف المصنعية قد يؤدي إلى فروق في السعر النهائي رغم شراء المنتج نفسه من حيث الوزن والعيار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7302 جنيه للشراء و7342 جنيهًا للبيع.

ويتميز عيار 24 بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالأعيرة الأخرى، ولذلك يرتفع سعره عن عيار 21 وعيار 18.

ويستخدم عيار 24 بصورة أكبر في السبائك وبعض المنتجات الذهبية المخصصة للادخار، كما أن سعره يمثل أحد المؤشرات المهمة لحركة المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

ومع ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، يظل عيار 24 من أكثر الأعيرة التي تعكس تحركات الذهب الخام، قبل إضافة المصنعية والتكاليف المرتبطة بالمنتج النهائي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5467 جنيهًا للشراء و5507 جنيهات للبيع.

ويعد عيار 18 من الأعيرة المستخدمة على نطاق واسع في المشغولات الذهبية، خاصة بعض التصميمات الحديثة، ويتميز بانخفاض سعر الجرام مقارنة بعيار 21 وعيار 24.

ويعتمد السعر النهائي للمشغولات المصنوعة من عيار 18 على سعر الجرام، إلى جانب قيمة المصنعية التي قد تختلف بصورة كبيرة بحسب التصميم ووزن المشغول ومحل الصاغة.



الذهب العالمي يسجل 4491 دولارًا

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4491 دولارًا اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، وهو مستوى مرتفع ينعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن الأصفر في الأسواق المختلفة.

ويعد السعر العالمي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الذهب محليًا، إلى جانب حركة سعر الدولار أمام الجنيه، والعرض والطلب داخل محلات الصاغة.

وتتابع الأسواق المحلية التطورات العالمية للمعدن الأصفر بصورة مستمرة، خاصة أن أي تحركات قوية في البورصات العالمية قد تنعكس على الأسعار المحلية، وإن كان تأثيرها النهائي يتداخل مع عوامل أخرى خاصة بالسوق المصرية.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم

لا يمثل السعر المعلن للجرام التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، إذ تضاف إليه المصنعية والدمغة والضريبة وفق طبيعة المنتج.

كما تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، ومن قطعة ذهبية إلى أخرى، بحسب التصميم والوزن وطريقة التصنيع.

ولهذا، ينصح المقبلون على شراء الذهب بالسؤال عن سعر الذهب اليوم شاملًا المصنعية والتكاليف الإضافية، بدلًا من الاكتفاء بسعر الجرام المعلن.

وقد يكون هناك فارق بين السعر المعلن للجرام وسعر المشغول النهائي، لذلك فإن مقارنة أكثر من عرض قبل الشراء تساعد المستهلك على معرفة التكلفة الحقيقية.

لماذا تتغير أسعار الذهب باستمرار؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، ولذلك قد تشهد الأسعار تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد.

ومن أبرز العوامل المؤثرة حركة الذهب في الأسواق العالمية، وتغيرات أسعار صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات الطلب والعرض في محلات الصاغة.

كما تلعب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية دورًا في حركة المستثمرين تجاه الذهب، باعتباره من الأصول التي تحظى باهتمام في أوقات ارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق.

ولهذا فإن متابعة سعر الذهب اليوم لا تقتصر على معرفة سعر الجرام فقط، وإنما تتطلب الانتباه إلى اتجاه السوق والعوامل المؤثرة فيه.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

لا يمكن تحديد توقيت مناسب للشراء لجميع المواطنين، إذ يختلف القرار بحسب الهدف من شراء الذهب، سواء كان للاستخدام الشخصي والزواج أو للادخار والاستثمار.

وبالنسبة إلى شراء المشغولات، ينبغي التركيز على السعر النهائي شاملًا المصنعية، بينما يولي المدخرون اهتمامًا أكبر بفروق الأسعار والمصنعية عند شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية.

ومع الارتفاعات الحالية، يصبح من المهم عدم اتخاذ قرار الشراء اعتمادًا على حركة يوم واحد فقط، ومقارنة الأسعار لدى أكثر من محل صاغة، ومعرفة التكلفة الإجمالية قبل إتمام عملية الشراء.

وفي النهاية، يواصل سعر الذهب اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 تحركاته الصعودية، مع تسجيل عيار 21 نحو 6425 جنيهًا للبيع، وارتفاع الجنيه الذهب إلى 51,400 جنيه قبل المصنعية والضريبة والدمغة، بينما سجل الذهب العالمي نحو 4491 دولارًا، وسط متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.