36 مليار دولار.. مصطفى بكري: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 29.6%

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلة زيادة بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 36 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذا الارتفاع يعكس المسار التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل موقفًا وطنيًا يعكس حرص المصريين على دعم الدولة المصرية ومساندة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج يدركون وجود سياسة مالية متزنة، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف في مساره المحدد ساهمت في تعزيز الثقة وطمأنة المستثمرين والمصريين بالخارج.

تحسن الثقة في الاقتصاد المصري

وتابع أن استمرار ارتفاع التحويلات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية الدور الذي يؤديه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مهمة من النقد الأجنبي.