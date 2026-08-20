مصطفى بكري: ندافع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها .. ونواجه التجاوزات على السوشيال ميديا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها والشعب المصري مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لدعم مؤسسات الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، نحن ندافع عن ثوابت ومؤسسات الدولة والشعب المصري، مؤكدا أن الجميع يدرك توجهات القيادة السياسية ويدعم جهودها في الحفاظ على استقرار الدولة ومصالحها.

وتابع أنه لا بد من ضرورة التعامل مع التجاوزات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك حالات من التطاول والخروج عن المألوف، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات للجهات المختصة، وفي مقدمتها مباحث الإنترنت، وفقًا للقانون.

الثوابت الوطنية

وأشار إلى أن حرية التعبير لا تعني التجاوز أو الإساءة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على لغة الحوار واحترام مؤسسات الدولة والثوابت الوطنية.