روسيا تستهدف سفينتين محملتين بالذخيرة وخزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني سفينتي شحن محملتين بالذخائر والمعدات العسكرية، إضافة إلى خزان للوقود ومواد التشحيم مخصصة للقوات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه "خلال النهار، استهدفت طائرات مسيرة هجومية في ميناء تشورنومورسك سفينتي شحن جافتين تحملان ذخيرة ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى خزان وقود وزيوت تشحيم مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".