الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ35.6 مليون جنيه بـ3 منافذ

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل 35.6 مليون جنيه نتيجة بيع كميات من البضائع والسيارات المختلفة على مستوى 3 منافذ جمركية.

أضاف تقرير صادر عن المصلحة إنه تم بيع نهائيًا لـ17 لوطًا من السيارات والبضائع على مستوى منافذ “العين السخنة، السويس، بورسعيد”؛ جرى بيعها بنظام المزاد العلني.

أوضح التقرير أنه تم تنظيم مزادًا علنياً بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، من خلال الإدارة المركزية لجمارك “ بورسعيد، السخنة، السويس”، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أضاف التقرير إنه تم البيع نهائيا لـ ١٦ لوط بضائع لجمارك السخنة والسويس بمبلغ 33.842 مليون جنيه .

و تم البيع لوط واحد بقيمة 1.8 مليون جنيه بجمارك بورسعيد .

وجاء ذلك تنفيذًاللتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.