استشاري تغذية: المكملات الغذائية لا تغني عن الأكل الطبيعي

أكدت الدكتورة دينا يوسف، استشاري التغذية العلاجية، أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل الغذاء الطبيعي، مشددة على أن تناول الطعام الصحي والمتوازن يظل الأساس للحصول على احتياجات الجسم.



وأشارت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الاعتقاد بأن المكملات تغني عن تناول الأكل الصحي من المعلومات الخاطئة، موضحة أن الشخص الذي يتناول غذاءً متوازنًا ومتنوعًا لا يحتاج إلى المكملات الغذائية بشكل يومي.

ولفتت إلى أن المكملات قد تكون مناسبة في بعض الحالات المرضية أو عند وجود نقص معين، على أن يتم تناولها وفق احتياج الشخص وحالته، وليس بشكل عشوائي.

