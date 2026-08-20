مؤسس حملة تطهير المجتمع يهاجم محمد رمضان: من آمن العقاب أساء الأدب

هاجم المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة «تطهير المجتمع»، حفلات الفنان محمد رمضان وما يتعلق بخلع الملابس والاستعراض على المسرح، مؤكدًا أن هذه الأفعال لم تحدث للمرة الأولى، وأن الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة، وليس الاكتفاء بالإنذارات والتنبيهات.



وقال فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن «من أمن العقاب أساء الأدب»، موضحًا أن تكرار مثل هذه الأفعال في حفلات سابقة ومرورها دون إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى استمرارها، مشددًا على أن لكل جهة اختصاصات وشروطًا يجب الالتزام بها، وأن المسؤولية تقع على عدة جهات.

وأوضح مؤسس حملة «تطهير المجتمع» أن الأمر لا يتعلق بنقابة المهن التمثيلية وحدها، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة وتنظيم مع التصريحات الخاصة بالحفلات.

وشدد فرحات على أهمية الحفاظ على الذوق العام وتطوير مختلف ألوان الفن المصري بصورة تتناسب مع قيمة ومكانة مصر الفنية، مؤكدًا أن تاريخ الفن المصري ارتبط دائمًا بأسماء وأعمال كان هدفها تقديم الإبداع وإسعاد الجمهور، وليس مجرد صناعة حالة من الجدل أو البحث عن التريند.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1593803245566782/