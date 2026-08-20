احذر المغشوش.. الزراعة: لدينا أكثر من 125 ألف طن تقاوي تكفي لزراعة 3 ملايين فدان

أكد أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، تفاصيل حملات الوزارة لمنع التقاوي المغشوشة .

وقال أمجد ريحان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" التقاوي تعتبر أهم مستلزم من مستلزمات الإنتاج والرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بتوافرها ".



واكمل امجد ريحان :" نتأكد من جودة التقاوي كي تكون ذات جودة عالية وإنتاجية عالية ملائمة لكل الأراضي في مصر ".

ولفت امجد ريحان :" الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي لها دور في إرشاد المزارعين باستخدام التقاوي المعتمدة فقط التي يتم توزيعها من منافذ وزارة الزراعة ".

ولفت امجد ريحان :" على المزارعين الحصول على التقاوي المعتمدة من المنافذ الحومية والمرخصة من وزارة الزراعة "، مضيفا:" الكميات المنتجة من التقاوي المعتمدة كبيرة ولدينا أكثر من 125 ألف طن تقاوي تكفي لزراعة 3 مليون فدان ".

