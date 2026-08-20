والد زيزو: ابني جاهز لانطلاقة حقيقية مع الأهلي.. والموسم ده هيكون مختلف

أكد والد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هدف نجله في شباك برشلونة الإسباني يمثل ردًا قويًا على كل من شكك في قدراته وموهبته، مشددًا على أن الموسم الجديد سيشهد تألقًا كبيرًا للاعب مع القلعة الحمراء.

وقال والد زيزو في تصريحات إعلامية، إن تسجيل نجله أمام برشلونة يعد لحظة تاريخية وفخرًا كبيرًا، موضحًا: «هدف زيزو في برشلونة ردّ على المشككين في موهبته، ومن دواعي الفخر أن يُخلَّد اسم زيزو كلاعب مصري سجل في شباك أقوى فريق في العالم، على أرضه ووسط جماهيره».

وأضاف: «زيزو تعرض لهجوم كبير الموسم الماضي، لكنه صمد وحافظ على ثباته، وهو الآن جاهز لانطلاقة حقيقية مع الأهلي. الموسم ده هيكون مختلف، وهيشهد تألقًا كبيرًا لزيزو».

وكان أحمد سيد زيزو قد نجح في تسجيل هدف الأهلي الوحيد أمام برشلونة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء في كأس خوان جامبر، وانتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1.

وظهر زيزو بشكل مميز خلال اللقاء، بعدما تمكن من هز شباك برشلونة، في الوقت الذي تألق فيه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وتصدى لركلة جزاء للفريق الكتالوني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

الأهلي يختتم معسكر إسبانيا

واختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا، والذي بدأ في السادس من أغسطس الجاري، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وخاض الفريق الأحمر مباراتين وديتين قبل مواجهة برشلونة، حيث حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف.

وعقب انتهاء المعسكر، وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

وعلى جانب آخر، يستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي أمام الشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.