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أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

كشف الفنان أحمد السقا جانبًا من ذكرياته مع التعليم ونظام الثانوية العامة في فترة دراسته، موضحًا أنه كان من الطلاب المتفوقين طوال سنوات تعليمه، رغم أن مجموعه في الثانوية العامة بلغ 65% فقط وفقًا لنظام الدرجات المطبق في ذلك الوقت.

رؤيته للمواد الدراسية 

وتحدث السقا عن رؤيته للمواد الدراسية التي يجب أن تكون مشتركة بين جميع طلاب نظام البكالوريا المصرية.

وقال: «أنا طول عمري ما خرجتش من السبعة الأوائل من أولى حضانة لغاية ثانوية عامة، لكن مجموعي في الثانوية العامة كان 65%».

أحمد السقا: المواد الأساسية لازم تكون مفروضة

وأكد السقا ضرورة وجود مجموعة من المواد الأساسية التي يدرسها جميع الطلاب، حتى مع اختلاف المسارات التعليمية، موضحًا أن طبيعة المجتمع المصري تفرض وجود مواد مشتركة بين الطلاب.

وقال: «لازم تبقى فيه مواد أساسية مفروضة، لأن إحنا مجتمع عربي، مسيحي، مسلم وإلى آخره، إحنا بلد الأديان كلها، إحنا أرض الأديان».

المواد الأساسية

وأوضح أن الطالب الذي يختار المسار الهندسي يدرس إلى جانب المواد الأساسية مجموعة من المواد المتخصصة، مثل التفاضل والتكامل والجبر والهندسة والرياضيات، مشيرًا إلى أهمية وجود أساس علمي مشترك بين الطلاب.

وتطرق السقا بطريقة ساخرة إلى مفهوم «اللوغاريتمات»، قائلًا: «المسألة لو ليها حل ما بقتش مسألة، ولو مالهاش حل بقت لوغاريتم».

السقا يكشف قصة الـ65% في الثانوية العامة

وعن مجموع الثانوية العامة، أوضح أحمد السقا أن نسبة الـ65% التي حصل عليها كانت مرتبطة بنظام التعليم والدرجات المعمول به في ذلك الوقت، مؤكدًا أن تقييم النسبة لا يمكن فصله عن ظروف عصره.

وأشار إلى أن دفعته كانت تضم أحمد إبراهيم البستاني ومحمد سعد الله حنتيرة، اللذين وصفهما بأنهما كانا من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.

وقال السقا عن دفعته: «الدفعة دي اتقرص عليها جدًا، والـ65% كانت وقتها حاجة مختلفة عن دلوقتي».

وأضاف أن الظروف التي أحاطت بنظام التعليم والتنسيق في تلك الفترة جعلت النسب المئوية مختلفة تمامًا عن الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أصحاب المجاميع التي تبدو منخفضة وفق معايير اليوم كانوا يستطيعون الالتحاق بكليات القمة.

من 65% إلى امتياز مع مرتبة الشرف

واستعرض أحمد السقا رحلته بعد الثانوية العامة، موضحًا أنه التحق بأكاديمية الفنون، وتمكن خلال دراسته من الحصول على امتياز مع مرتبة الشرف على مدار سنوات الدراسة.

وأشار إلى أنه عُيّن بعد ذلك معيدًا، قبل أن يستقيل من منصبه، كما تم انتدابه للعمل في وزارة الثقافة ومسرح العرائس.

وأوضح أن الفنان مجدي كامل كان ثاني دفعته، وتولى موقعه بعد استقالته، مؤكدًا أن مسيرته الدراسية والفنية لا يمكن تقييمها من خلال مجموع الثانوية العامة فقط.

وشدد السقا على أن اختلاف أنظمة التعليم والتنسيق بين الأجيال يجعل المقارنة المباشرة بين المجاميع أمرًا غير دقيق، معتبرًا أن ما حدث في دفعته كان مختلفًا تمامًا عن النظام الحالي.

السقا أحمد السقا الفنان أحمد السقا

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