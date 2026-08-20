أحمد السقا عن الـ10 ملايين جنيه: مش بالضرورة يكونوا صافي دخل الفنان

تحدث الفنان أحمد السقا عن الجدل المثار بشأن تصريحات الفنان ياسر جلال حول إمكانية كفاية دخل سنوي قدره 10 ملايين جنيه، موضحًا أن الحكم على هذا المبلغ يختلف من شخص لآخر وفقًا لمسؤولياته الأسرية والتزاماته المالية.

وقال أحمد السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «موضوع الـ10 ملايين جنيه يختلف من شخص للتاني، لأن كل واحد عنده مسؤولياته والتزاماته، ومش معنى إن الفنان دخله 10 ملايين إن ده المبلغ اللي في إيده في الآخر».

الدخل قبل احتساب المبلغ

وأوضح السقا أن الفنانين يخضعون للقوانين والأنظمة الضريبية، مشيرًا إلى أن هناك التزامات مالية تُخصم من الدخل قبل احتساب المبلغ الذي يتبقى فعليًا للفنان.

وأضاف: «في قانون ضرائب بيتطبق على الجميع، وإحنا دخلنا في شريحة كبار الممولين، وكبار الممولين دول إحنا بنحترم نفسنا وبنحترم عقودنا وبنسدد».

ضرائب وقيمة مضافة وتكافل اجتماعي

وأشار إلى أن دخل الفنان لا يتوقف عند الرقم المعلن في العقد، قائلًا: «اللي بيحصل إن فيه ضرائب وقيمة مضافة وتكافل اجتماعي والتزامات تانية، وفي الآخر اللي بيهمني هو الـNet profit، يعني إيه اللي فاضلي فعلًا بعد كل الالتزامات دي».

وأكد السقا أن مسؤوليات الفنان لا تقتصر على الضرائب فقط، وإنما تمتد إلى الالتزامات المعيشية والأسرية، موضحًا أن هناك أشخاصًا يعملون داخل المنزل ويتحمل الفنان تكاليف أجورهم وما يترتب عليها من التزامات.

وقال: «فيه ناس بتشتغل عندك، فيه حد بيطبخ، حد بيسوق، وكل واحد عنده ظروفه وطريقة شغله، وفي الآخر دي كلها مصاريف والتزامات بتتحسب على الشخص».

الأمر يرتبط بطبيعة حياة الشخص

وعن مدى كفاية 10 ملايين جنيه سنويًا، أوضح السقا أن الأمر يرتبط بطبيعة حياة الشخص وعدد المسؤوليات التي يتحملها، قائلًا: «لو أنا عايش لوحدي، يعني لو بطولي، هيكفوا، هيكفوا ومش هيفيدوا كمان، لكن لو عندي مسؤوليات وأسرة والتزامات، الموضوع بيختلف تمامًا».

تقييم دخل الفنان

وشدد أحمد السقا على أن تقييم دخل الفنان لا يمكن أن يتم بمجرد النظر إلى الرقم الإجمالي، مؤكدًا أن الرقم المعلن لا يعبر بالضرورة عن صافي ما يحصل عليه الفنان بعد خصم الضرائب والالتزامات المختلفة.