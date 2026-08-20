قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل| أخبار التوك شو
الزراعة تختتم تدريبا متقدما للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية
الهلال يواصل تألقه في دوري روشن بثلاثية أمام الفيحاء
أحمد السقا عن الـ10 ملايين جنيه: مش بالضرورة يكونوا صافي دخل الفنان
بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر
روبرتو كارلوس يحسم الجدل لـ«صدى البلد» بعد أنباء اعتناقه الإسلام: أحب الإسلام كثيرًا
والد زيزو: ابني جاهز لانطلاقة حقيقية مع الأهلي.. والموسم ده هيكون مختلف
كنت بخاف من قوتي.. أشرف كابونجا يكشف سر قدراته الخارقة منذ الطفولة
انسوا المهاجم بعد تألق حمزة عبدالكريم.. صحفي إسباني يحدد أولوية برشلونة الجديدة
غرامة 5 ملايين جنيه لمروجي طقس كاذب.. قانون الأرصاد يواجه الشائعات بعقوبات رادعة
الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق شخص لرش خرطوش على فرد أمن إداري داخل كومبوند بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا عن الـ10 ملايين جنيه: مش بالضرورة يكونوا صافي دخل الفنان

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

تحدث الفنان أحمد السقا عن الجدل المثار بشأن تصريحات الفنان ياسر جلال حول إمكانية كفاية دخل سنوي قدره 10 ملايين جنيه، موضحًا أن الحكم على هذا المبلغ يختلف من شخص لآخر وفقًا لمسؤولياته الأسرية والتزاماته المالية.

وقال أحمد السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «موضوع الـ10 ملايين جنيه يختلف من شخص للتاني، لأن كل واحد عنده مسؤولياته والتزاماته، ومش معنى إن الفنان دخله 10 ملايين إن ده المبلغ اللي في إيده في الآخر».

الدخل قبل احتساب المبلغ 

وأوضح السقا أن الفنانين يخضعون للقوانين والأنظمة الضريبية، مشيرًا إلى أن هناك التزامات مالية تُخصم من الدخل قبل احتساب المبلغ الذي يتبقى فعليًا للفنان.

وأضاف: «في قانون ضرائب بيتطبق على الجميع، وإحنا دخلنا في شريحة كبار الممولين، وكبار الممولين دول إحنا بنحترم نفسنا وبنحترم عقودنا وبنسدد».

ضرائب وقيمة مضافة وتكافل اجتماعي

وأشار إلى أن دخل الفنان لا يتوقف عند الرقم المعلن في العقد، قائلًا: «اللي بيحصل إن فيه ضرائب وقيمة مضافة وتكافل اجتماعي والتزامات تانية، وفي الآخر اللي بيهمني هو الـNet profit، يعني إيه اللي فاضلي فعلًا بعد كل الالتزامات دي».

وأكد السقا أن مسؤوليات الفنان لا تقتصر على الضرائب فقط، وإنما تمتد إلى الالتزامات المعيشية والأسرية، موضحًا أن هناك أشخاصًا يعملون داخل المنزل ويتحمل الفنان تكاليف أجورهم وما يترتب عليها من التزامات.

وقال: «فيه ناس بتشتغل عندك، فيه حد بيطبخ، حد بيسوق، وكل واحد عنده ظروفه وطريقة شغله، وفي الآخر دي كلها مصاريف والتزامات بتتحسب على الشخص».

الأمر يرتبط بطبيعة حياة الشخص

وعن مدى كفاية 10 ملايين جنيه سنويًا، أوضح السقا أن الأمر يرتبط بطبيعة حياة الشخص وعدد المسؤوليات التي يتحملها، قائلًا: «لو أنا عايش لوحدي، يعني لو بطولي، هيكفوا، هيكفوا ومش هيفيدوا كمان، لكن لو عندي مسؤوليات وأسرة والتزامات، الموضوع بيختلف تمامًا».

تقييم دخل الفنان

وشدد أحمد السقا على أن تقييم دخل الفنان لا يمكن أن يتم بمجرد النظر إلى الرقم الإجمالي، مؤكدًا أن الرقم المعلن لا يعبر بالضرورة عن صافي ما يحصل عليه الفنان بعد خصم الضرائب والالتزامات المختلفة.

السقا أحمد السقا الفنان أحمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

الأطفال مرضى الرئة

أصابت الباحثين بالذهول.. طريقة جديدة تسببت في تعافي الأطفال مرضى الرئة بسرعة

الحمل

ماتروحيش للمسكنات.. طرق طبيعية للتخلص من صداع الحمل

انفلونزا الخنازير

بعد ظهور أول حالة في الصين .. اكتشف أعراض إنفلونزا الخنازير

بالصور

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد