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الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق شخص لرش خرطوش على فرد أمن إداري داخل كومبوند بأكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق شخص لرش خرطوش على فرد أمن إداري داخل كومبوند بأكتوبر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فرد أمن إدارى وإحداث إصابته برش خرطوش باليد داخل أحد التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بإصابة أحد الأشخاص بعيار نارى داخل شقة بأحد التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.


 

بالإنتقال والفحص والتقابل مع قاطنى الشقة السكنية المشار إليها (أحد الأشخاص وزوجته) أفادت الزوجة أن زوجها يعانى من حالة نفسية سيئة يتناول على أثرها أدوية مهدئة بدون إشراف طبى ومحاولته إحداث إصابة بنفسه ونجله بإستخدام سلاح أبيض ، فحاولت منعة وقامت بإدخالة الى إحدى الغرف وإحكام غلقها عليه والإستعانة بأحد أفراد الأمن الإدارى بالكمبوند (مقيم بمحافظة القليوبية) لتهدئته إلا إنهما فوجئا بقيامة بإطلاق عيار خرطوش من بندقية خرطوش كانت بحوزته من داخل الغرفة على بابها مما أدى لحدوث إصابة فرد الأمن الإدارى برش خرطوش بكف اليد.

أمكن ضبط المشكو فى حقه والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش بدون ترخيص – كمية كبيرة من الطلقات الخرطوش ) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فرد أمن إدارى

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