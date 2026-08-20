في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان ضحية واقعة شاطئ العجمي بالغربية وسط مطالبات بالقصاص

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل تدشين مراسم تشييع جثمان السيدة "رانيا .ا" ضحية مصيف شاطئ بحر إسكندرية في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عيد الكبير وسط مشاركة الأقارب والجيران وسط الدعوات لها بالرحمة والمغفرة ودفنها بمقابر أسرتها بنطاق منطقة كفر عنان.

تفاصيل الجنازة



وأفادت مصادر مقربة من الأسرة السيدة الضحية أنهم تحركوا بالجثمان من مستشفي كوم الدكة ودفنوها بمقابر أسرتها وسط حالة من الاتشاح حزنا على رحيلها خلال قضاء عطلة الصيف بمحافظة الإسكندرية مناشدين بسرعة القصاص وسرعة ضبط المتهم مرتكب واقعة إنهاء حياتها.

مطالب بالقصاص من مرتكب الواقعة

وكان احدث شواطئ منطقة العجمي غربي الإسكندرية شهدت واقعة مأساوية، انتهت بوفاة سيدة تبلغ من العمر 27 سنة ، إثر تعرضها للاعتداء خلال مشاجرة مع أحد العاملين بالشاطئ، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين رانيا م.ع، 27 عامًا، من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأحد العاملين بأحد شواطئ العجمي، بسبب خلاف على الجلوس بأحد المقاعد المطلة على البحر.

وخلال المشادة، تطورت الأمور إلى اعتداء، حيث أقدم العامل، بحسب المعلومات الأولية، على ضرب السيدة بعصا على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بإصابة بالغة، قبل أن يتم نقلها لتلقي العلاج.

تحرك أمني عاجل

إلا أن حالتها الصحية تدهورت لاحقًا، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما جرى إيداع جثمانها بمشرحة كوم الدكة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع كفاءة الخدمات

وكانت رانيا متزوجة وأمًا لطفلين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فيها، بينما تباشر جهات التحقيق عملها للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.