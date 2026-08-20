محافظ المنوفية: تركيب مطبات صناعية "الشوكة " لمنع السير عكس الاتجاه بمنطقة نزلة وطلعة منشأة سلطان

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن تركيب مطبات صناعية " الشوكة " بمنطقة نزلة وطلعة منشأة سلطان على طشريق شبين الكوم – طملاي.

جاء ذلك لمنع السير عكس الاتجاه وإلزام السائقين بالمسارات الصحيحة وذلك حفاظا علي أرواح المواطنين والحد من الحوادث .

وأشار محافظ المنوفية أن تركيب المطبات الصناعية من خلال المشاركة المجتمعية وفي إطار حرص المحافظة علي حياة المواطنين.

وناشدت محافظة المنوفية قائدي السيارات والمركبات توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالمسارات المرورية والسرعات المقررة على الطرق كافة، حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين .