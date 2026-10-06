مصطفى مجاهد: انتصارات أكتوبر تجسد قدرة المصريين على تجاوز التحديات وحماية مقدرات الوطن

تقدم مصطفى مجاهد، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وتجسيدًا لقدرة المصريين على استعادة أرضهم والحفاظ على سيادة الوطن.

وأشاد مجاهد بالكلمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة، مشيرًا إلى ما حملته من رسائل تؤكد أهمية الرؤية الواضحة وحسن التخطيط والقدرة على التعامل مع التحديات بثبات ومسؤولية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الإنجازات الوطنية.

حرب أكتوبر قدمت نموذجًا فريدًا في إعداد الدولة لمعركة استعادة الأرض

وقال أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية إن حرب أكتوبر قدمت نموذجًا فريدًا في إعداد الدولة لمعركة استعادة الأرض، حيث تكاملت جهود القوات المسلحة مع مساندة الشعب المصري، في مشهد تاريخي توحدت خلاله الإرادة الوطنية خلف هدف واحد.

وأضاف أن استحضار دروس تجربة أكتوبر بعد أكثر من خمسة عقود يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن قوة الدولة ترتبط بقدرتها على حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على تماسك مجتمعها، والتعامل مع التطورات المحيطة بوعي ومسؤولية.

وأكد مجاهد دعم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية للدولة المصرية ومؤسساتها في جهود الحفاظ على الأمن القومي، ومواجهة التحديات الإقليمية، ومواصلة العمل في ملفات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة وطنية لاستحضار تضحيات أبطال القوات المسلحة الذين خاضوا المعركة دفاعًا عن الأرض والكرامة، مؤكدًا أن شهداء الوطن سيظلون حاضرِين في الذاكرة الوطنية ومصدرًا لإلهام الأجيال الجديدة.

وجدد مجاهد تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وأبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، والشعب المصري، بهذه المناسبة الوطنية، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار ومزيدًا من التقدم والازدهار.

وأكد أن قيادات وأمناء وأعضاء حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية يشاركون أبناء الشعب المصري الاحتفال بذكرى النصر، ويجددون اعتزازهم بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات، وما تمثله انتصارات أكتوبر من قيمة راسخة في وجدان المصريين.