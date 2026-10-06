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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة: انتصارات أكتوبر ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الاسكندرانى

قدم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

انتصارات أكتوبر

وأكد الوزير على أن انتصارات أكتوبر ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، وملحمة وطنية جسدت شجاعة المقاتل المصري وصلابة إرادته وقدرته على تجاوز أصعب التحديات واستعادة الأرض والكرامة، لتبقى شاهداً على قوة هذا الوطن وتلاحم شعبه وقواته المسلحة، مستذكراً بكل التقدير والإجلال شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أرض مصر وكرامتها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وأضاف أن الاحتفال بهذه الذكرى الغالية يُجدد في نفوس المصريين معاني العزيمة والإصرار والانتماء، ويبعث على استلهام روح أكتوبر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والعمل من أجل مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وأعرب السيد شريف فتحي عن خالص تمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدوام التوفيق والسداد في قيادة مسيرة الوطن، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وأن يُعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على فخامته بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها بمزيد من الأمن، والاستقرار، والتقدم، والرخاء.

وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات أكتوبر

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