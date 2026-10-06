المركزي للإحصاء يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال مصر البواسل من أبناء القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال الجوهري: "تأتي هذه الذكرى الخالدة لتجسد أسمى معاني التضحية والفداء والبطولة، وتظل شاهدة على ما قدمه أبناء القوات المسلحة من تضحيات وبطولات دفاعًا عن تراب الوطن وصونًا لكرامته، بما رسخ في وجدان الأجيال قيم العزيمة والإرادة والانتماء".

ودعا رئيس الجهاز، الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.