«الشعب الجمهوري» يستعد لإعلان قيادات جديدة في 9 محافظات بالقاهرة وغرب الدلتا

يستعد حزب الشعب الجمهوري للإعلان عن أسماء أمناء المحافظات وأمناء التنظيم في 9 محافظات بقطاعي القاهرة وغرب الدلتا، وذلك ضمن تحركات الحزب لاستكمال تشكيلاته التنظيمية على مستوى المحافظات.

وقال مصدر بحزب الشعب الجمهوري، لـ"صدى البلد"، إن الإعلان المرتقب يأتي في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات، إلى جانب العمل على ضخ دماء جديدة في المواقع التنظيمية، بما يسهم في تعزيز آليات العمل والتواصل على المستوى المحلي.

خطة الحزب لإعادة ترتيب هيكله التنظيمي بالمحافظات

وأوضح المصدر أن التشكيلات الجديدة تأتي ضمن خطة الحزب لإعادة ترتيب هيكله التنظيمي بالمحافظات، وتعزيز التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام، بما يدعم آليات العمل التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإعلان عن باقي التشكيلات التنظيمية في المحافظات سيتم تباعًا، عقب الانتهاء من اعتمادها، وفقًا لخطة الحزب لاستكمال هياكله التنظيمية على مستوى الجمهورية.