قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش
إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
وكيل دفاع النواب: انتصارات أكتوبر ستظل مسارًا لعزيمة الدولة نحو البناء والتنمية
المحلل السياسي الباكستاني وقاص محمود لـ«صدى البلد»: اتفاقية مكة تعزز الردع الإقليمي.. وباكستان أمام مسؤولية مزدوجة بين الدفاع عن السعودية واحتواء التصعيد مع إيران
الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول
اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة
اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار
القيادة المركزية الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية بالبحر الأحمر
مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي
بعد وفاة عاملة مختبر.. روسيا تنفي تطبيق حجر صحي في إيركوتسك
إيران تتوعد واشنطن وتل أبيب برد أقوى على أي هجوم.. وتعلن زيادة إنتاج الأسلحة 2.5 مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: انتصارُ السادس من أكتوبر لا ينكره إلا من يريد إذهاب فرحة المؤمنين

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السادس من أكتوبر سجله التاريخ لا كيوم نصرٍ للمصريين فحسب، بل كيوم نصرٍ لجميع الأمة العربية والإسلامية، وسيظل يذكره كلُّ عربيٍّ ومسلمٍ على مدى الدهر.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن انتصارُ الجيش المصري كان على إسـ....رائيل في معركة العبور، حيث عبر الجيش المصري قناة السويس مستعينًا بالله، واستعاد سيناء من المحتل الإسـ....رائيلي.

انتصارُ السادس من أكتوبر لا ينكره إلا من يريد إذهاب فرحة المؤمنين 

واشار الى أن انتصارُ السادس من أكتوبر لا ينكره إلا مخذولٌ يريد أن يؤيِّد العدو، وأن يُذهب فرحة المؤمنين، فهو انتصارٌ لا شك فيه، وانكسارٌ للعدو لا ريب فيه.

فما غادر العدوُّ أيَّ أرضٍ احتلها إلا حين كُسِر أنفه ووُضِع تحت الأقدام؛ فهو لا يعرف إلا لغة القوة، ولا يُجيد إلا منطق الانتصار والانكسار، وما يفعله شاهدٌ على ذلك.

وما أُخذ بالقوة لا يُستردُّ إلا بالقوة، ولذلك فإن المشكِّك أو المتشكِّك في انتصار السادس من أكتوبر يُتلى عليه قول الله تعالى: { لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.

ومقتضيات النصر هي قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}.

وقوله سبحانه: { إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ }، فإن نصرناه نصرَنا، وإن نصرَنا فلا غالبَ لنا.

والعِبرة بالإنسان لا بالعدّة والبُنيان، فقد نصر الله المسلمين في كل المواطن وهم الأضعف والأقل، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

علي جمعة نصر اكتوبر السادس من اكتوبر انتصارُ الجيش المصري معركة العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

ترشيحاتنا

علا الشافعي

علا الشافعي رئيسا لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

فيلم الخبيث

يشارك بمهرجان الجونة.. الصور الأولى من الفيلم المصري «الخبيث»

فريق عمل مسلسل شلة ليبون

آخرها «شلة ليبون».. أعمال أدبية تتحول لمسلسلات وأعمال فنية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد