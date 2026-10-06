ضخ قيادات جديدة.. الشعب الجمهوري يستكمل خريطة أماناته بغرب الدلتا

أعلن حزب الشعب الجمهوري التشكيلات الجديدة لأمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع غرب الدلتا، الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، في إطار استكمال هيكله التنظيمي وتعزيز آليات العمل الحزبي بالمحافظات خلال المرحلة المقبلة.

وشملت التشكيلات الجديدة اختيار علي الدسوقي أحمد عبدالمولى أمينًا لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، والنائب سعيد منور منصور موسى أمينًا للمحافظة بالبحيرة، والنائب أحمد جمعة بدر نوح أمينًا لمحافظة مطروح.

دعم الهياكل التنظيمية بالمحافظات

وفي أمانات التنظيم، تولى أبو العباس فرحات محمود تركي أمانة تنظيم محافظة الإسكندرية، بينما تولى جمال إبراهيم شعبان منصور أمانة تنظيم محافظة البحيرة، وهاني عامر عطية عوض أمانة تنظيم محافظة مطروح.

وتأتي التشكيلات الجديدة في إطار توجه الحزب إلى دعم الهياكل التنظيمية بالمحافظات، وتعزيز التنسيق بين المستويات التنظيمية المختلفة، والاستفادة من الكوادر والقيادات الحزبية في تطوير آليات العمل والتواصل مع المواطنين على المستوى المحلي.

ويستهدف الحزب من استكمال التشكيلات التنظيمية رفع كفاءة الأداء داخل أماناته بالمحافظات، وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط العمل والتفاعل مع القضايا والملفات ذات الصلة بالمواطنين، بما يدعم فاعلية العمل الحزبي على المستوى المحلي.