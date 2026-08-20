محافظ المنوفية يحل أزمة تكدس المواطنين أمام الوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان

أثناء عودته من متابعة حادث ميكروباص كفر داود – البريجات ، لاحظ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية زحام وتكدس من قبل المواطنين أمام مبنى الوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان لاستلام بطاقات (كروت ميزة ) الخاصة ببرنامج " تكافل وكرامة " .

وعنف محافظ المنوفية مختصي الوحدة الاجتماعية لسوء تنظيم العمل وأمر بدخول المواطنين المبني وعدم وقوفهم في الشمس وتنظيم الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين وتوفير استراحات لائقة لهم ومنع الزحام، مؤكداً علي ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصولهم على الخدمة دون معاناة .

وأكد محافظ المنوفية أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لمقار تقديم الخدمة والتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة والاستجابة الفورية لأي شكاوى أو معوقات تواجه المستحقين .