قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر معبر المصنع.. بدء عملية استئناف صادرات لبنان إلى السعودية
الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للمساس بسيادة قطر واستقرارها
قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الرئيس السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر
قرار جمهوري يُعيد رسم خريطة المدن.. تحرّك من وزيرة التنمية المحلية لمراجعة واعتماد الحدود الإدارية بالمحافظات
مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي عنيف على كييف
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
قميص رقم 9 ينتظره.. برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم
إيمان كريم تفتتح تدريب الموارد البشرية ببورسعيد لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وتطبيق نسبة الـ 5%
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يزور مصابى انقلاب ميكروباص بطريق كفر داود- البريجات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ،مصابي حادث كفر داود- البريجات  بمستشفى منوف العام  للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية الصحية المقدمة لهم ، جاء ذلك فور تلقى بلاغ  من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

حيث اطمئن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين ، وتم نقل 18 حالة إلى مستشفى منوف العام ، وتحويل 2 منهم لمستشفى جراحات المخ والأعصاب بميت خلف ، كما أسفر الحادث عن وقوع حالتين وفاة ،  واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول حالتهم الصحية والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات ورعاية حتى تمام تماثلهم للشفاء ،مشدداً برفع درجة الطوارئ وتسخير الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، كما قدم خالص التعازي لأسر المتوفين .

كما وجه محافظ المنوفية مسؤولي المستشفى والأطقم الطبية بتقديم الدعم اللازم للمصابين وذويهم، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

جدير بالذكر أنه فور ورود البلاغ ، تم توجيه الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع آثار الحادث ، والدفع بـ9سيارة إسعاف والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج والرعاية الأولية ، ونقل جثماني المتوفيين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية حادث ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

خلال لقائه الشيوي وفهمي.. «قنصوة» يتابع ملفات العمل المسرحي

حسن يوسف وشمس البارودي

حبي له ليس خطيئة.. شمس البارودي عن علاقتها بزوجها الراحل: سأظل أعبر عنه حتى آخر العمر

آيتن عامر

آيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير على البحر

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد