محافظ المنوفية يزور مصابى انقلاب ميكروباص بطريق كفر داود- البريجات

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ،مصابي حادث كفر داود- البريجات بمستشفى منوف العام للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية الصحية المقدمة لهم ، جاء ذلك فور تلقى بلاغ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

حيث اطمئن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين ، وتم نقل 18 حالة إلى مستشفى منوف العام ، وتحويل 2 منهم لمستشفى جراحات المخ والأعصاب بميت خلف ، كما أسفر الحادث عن وقوع حالتين وفاة ، واستمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول حالتهم الصحية والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات ورعاية حتى تمام تماثلهم للشفاء ،مشدداً برفع درجة الطوارئ وتسخير الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، كما قدم خالص التعازي لأسر المتوفين .

كما وجه محافظ المنوفية مسؤولي المستشفى والأطقم الطبية بتقديم الدعم اللازم للمصابين وذويهم، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

جدير بالذكر أنه فور ورود البلاغ ، تم توجيه الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع آثار الحادث ، والدفع بـ9سيارة إسعاف والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج والرعاية الأولية ، ونقل جثماني المتوفيين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.