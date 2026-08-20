اسحبوا رخصته.. محافظ المنوفية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بنزلة منشأة سلطان

ضبط اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية سيارة ميكروباص تحمل ركاب تسير عكس الاتجاه بنزلة منشأة سلطان على طريق شبين الكوم – طملاى ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وعلى الفور، أمر محافظ المنوفية بضبط السيارة وسحب الرخصة وتكليف الإدارة العامة لمرور المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة حيال الواقعة ،بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وفى لهجة بالغة الشدة عنف المحافظ سائق السيارة بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وعدم تعرض حياة الركاب للخطر.

وشدد محافظ المنوفية على الإدارة العامة لمرور المنوفية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية والمداخل والمحاور الحيوية وضبط المخالفات المرورية لا سيما مخالفات السير عكس الاتجاه وخطوط السير وتطبيق القانون بكل حزم لردع كل مخالف بما يحقق الانضباط المرورى و السلامة العامة للجميع.