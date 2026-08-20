لاحظ تكدس المواطنين.. محافظ المنوفية يعنف العاملين بالوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان ويطالبهم بالتيسير على الأهالي

لاحظ اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، خلال عودته من متابعة حادث ميكروباص كفر داود – البريجات، تكدس أعداد من المواطنين أمام مبنى الوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان، أثناء انتظارهم لاستلام بطاقات ميزة الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

محافظ المنوفية يعنف العاملين بالوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان ويطالبهم بالتيسير على الأهالي

وعلى الفور، وجه محافظ المنوفية بتدخل عاجل لتنظيم العمل داخل الوحدة الاجتماعية، معنفًا المختصين بسبب سوء تنظيم الخدمة وتكدس المواطنين خارج المبنى، ومشددًا على ضرورة السماح لهم بالدخول وعدم تركهم للانتظار في الشمس.

وأمر المحافظ بتنظيم عملية تقديم الخدمات ومنع الزحام، مع توفير أماكن انتظار واستراحات لائقة للمواطنين، والتعامل معهم بصورة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول المستحقين على خدماتهم دون معاناة.

محافظ المنوفية يعنف العاملين بالوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان ويطالبهم بالتيسير على الأهالي

وأكد اللواء عمرو الغريب أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمقار تقديم الخدمات الحكومية، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتقديمها بالشكل اللائق.

محافظ المنوفية يعنف العاملين بالوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان ويطالبهم بالتيسير على الأهالي

ووجه المحافظ بالاستجابة الفورية لأي شكاوى أو معوقات تواجه المواطنين والمستحقين، والعمل على تذليلها بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وسرعة إنجاز الإجراءات.