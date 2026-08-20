الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق حقيبة من داخل مسجد بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة أحد المصلين من داخل مسجد بالمنوفية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 16/ أغسطس الجارى وأثناء قيام (موظف بإحدى الشركات – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) بآداء الصلاة بأحد المساجد فوجئ بعد إنتهائه من الصلاة بسرقة حقيبته وبداخلها متعلقاته الشخصية.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (الحقيبة المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





