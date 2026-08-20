غرامة 5 ملايين جنيه لمروجي طقس كاذب.. قانون الأرصاد يواجه الشائعات بعقوبات رادعة

وضع القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضوابط صارمة لممارسة أنشطة الأرصاد الجوية، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين، في إطار حماية المواطنين من المعلومات غير الدقيقة ومواجهة الشائعات المتعلقة بحالة الطقس.

غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه

ونصت المادة 13 من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، على معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، في عدد من الحالات التي حددها القانون.

خدمات الأرصاد دون ترخيص.. مخالفة يعاقب عليها القانون

تشمل العقوبة كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، بعيدًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو دون الحصول على ترخيص منها، بما يضمن تنظيم تقديم المعلومات والتنبؤات الجوية من الجهات المختصة.

ممنوع إنشاء محطات أرصاد دون موافقة الهيئة

يحظر القانون أيضًا إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز للتنبؤات الجوية أو البحرية من دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، لضمان خضوع هذه الأنشطة للمعايير الفنية المعتمدة.

«طقس السوشيال ميديا» تحت الرقابة

ويواجه القانون نشر أي معلومات غير صحيحة تتعلق بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى للنشر، بعقوبة الغرامة التي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك لمواجهة تداول التنبؤات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة أو تؤثر على قرارات المواطنين والجهات المختلفة.

انتحال صفة الهيئة في نشر البيانات جريمة

كما يعاقب القانون كل من يصدر بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، وينسبها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية على خلاف الحقيقة، باعتبار ذلك من الأفعال التي قد تضلل الجمهور بشأن مصدر المعلومات ومدى اعتماديتها.

أجهزة الأرصاد تخضع لمواصفات محددة

وتشمل العقوبات كذلك شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الأرصاد الزراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة

ولم تقتصر العقوبات على الغرامة المالية، إذ نص القانون على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، بما يعزز الرقابة على الأنشطة غير المرخصة في مجال الأرصاد الجوية.