شائعات.. قرقاش ينفي إلغاء الإمارات إقامات العمالة وتقديم تسهيلات مالية لإيران

أفاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الأربعاء، بأن الأنباء حول "إلغاء إقامات العمالة" و"تقديم تسهيلات مالية لإيران" هي شائعات ومعلومات غير صحيحة وتندرج ضمن حملات إعلامية يائسة.

وكتب قرقاش، عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة".

وتابع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قائلًا: "ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع".

وأضاف قرقاش: "أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة".

وقال قرقاش: "وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج".