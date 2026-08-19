القوات الصينية تعترض طائرة استطلاع أسترالية في بحر الصين الجنوبي

اعترضت القوات الصينية طائرة استطلاع إلكتروني أسترالية من طراز "MC-55A بيرغرين" أثناء تنفيذها مهمة بالقرب من "شعاب سكاربورو"، بحسب RT.

وتعد طائرة "بيرغرين" جزءا من الأسطول الأسترالي المتقدم لوسائل الاستطلاع الإلكتروني، وهي مصممة خصيصا لاعتراض الانبعاثات الرادارية والاتصالات والإشارات الإلكترونية.

ويُعتبر تحليقها في هذه المنطقة المتنازع عليه تحديا مباشرا لعمليات الاستطلاع الجوي والبحري التي تجريها الصين في الإقليم.

من جانبها، تؤكد أستراليا أن التحليق تم في المجال الجوي الدولي، ويأتي ضمن مهامها الروتينية لضمان حرية الملاحة الجوية والبحرية، والتي ينفذها الحلفاء رغم المطالبات الإقليمية الواسعة لبكين في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وتعتبر هذه المنطقة موقعا متنازعا عليه في بحر الصين الجنوبي والذي تطالب به كل من بكين ومانيلا.