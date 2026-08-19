الكونغو الديمقراطية: حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا تتجاوز 5 آلاف حالة

أعلن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا في البلاد تجاوزت خمسة آلاف حالة.

وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - بأن الموجة الـ17 من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية أصبحت في أواخر شهر يوليو الماضي، الأكبر في تاريخ البلاد من حيث عدد الإصابات والتي بلغت حتى الآن 5021 حالة بينهم 2378 حالة وفاة، متجاوزة بذلك أسوأ تفش سابق للوباء شهدته البلاد خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2020.

وأشارت الشبكة إلى أن سبب التفشي الحالي للفيروس يعود إلى سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا تتوفر لها لقاحات أو علاجات معتمدة.

يذكر أن إيبولا هو مرض يصيب البشر، وتبدأ العلامات والأعراض عادة بين يومين وثلاثة أسابيع بعد الإصابة بالفيروس مع الحمى والتهاب الحلق وآلام في العضلات والصداع، ثم قيئ وإسهال وطفح عادة ما تحدث، جنبا إلى جنب مع انخفاض وظائف الكبد والكلى.