"أوتشا": رقم قياسي في عدد الهجمات على عمال الإغاثة في 2025 وغزة المكان الأخطر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تعرض أكثر من 900 عامل إغاثة حول العالم العام الماضي إما للقتل أو الإصابة أو الاختطاف.

وفي بيان أصدره أوتشا اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أوضح أن عام 2025 شهد رقمًا قياسيًا جديدًا في العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أو جُرح أو اختُطف 907 منهم.

وبحسب البيان، ظل قطاع غزة "المكان الأخطر" للعام الثالث على التوالي بعد مقتل 186 عاملًا إنسانيًا يليه السودان بمقتل 71 عاملًا.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن في عام 2026، قُتل 82 عامل إغاثة، وأُصيب 97، واختُطف 39 في مختلف أنحاء العالم.

كما سلط بيان أوتشا الضوء على انتشار الطائرات المسيرة المسلحة "الرخيصة والقابلة للتعديل"، والتي تطلق بشكل متزايد على المدن والبلدات الآهلة بالسكان. وأشار، على سبيل المثال، إلى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كانت المسيرات المسلحة مسؤولة عن 80% من الضحايا المدنيين في السودان، حيث استهدفت الأسواق والمرافق الصحية.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "قُتل أكثر من ألف عامل إغاثة في غضون ثلاث سنوات فقط، وهذا أمر غير مقبول بتاتا. لكن مجرد التنديد بالأمر لن يحمي عامل الإغاثة التالي. يجب على الدول الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية المدنيين وزملائنا. ويجب أن تكون هناك عواقب وخيمة على من يخالف القواعد".