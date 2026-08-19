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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرق الإنقاذ في بلجيكا تحاصر أكبر حريق غابات منذ قرن لكنها تحذر بأن "الوضع لا يزال معقدا"

فرق الإنقاذ في بلجيكا تحاصر أكبر حريق غابات منذ قرن لكنها تحذر بأن "الوضع لا يزال معقدا"
فرق الإنقاذ في بلجيكا تحاصر أكبر حريق غابات منذ قرن لكنها تحذر بأن "الوضع لا يزال معقدا"
أ ش أ

تمكنت فرق الإطفاء في بلجيكا من تطويق أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ قرن، بعد جهود استمرت طوال الليل، إلا أن السلطات حذرت اليوم الأربعاء، من أن الوضع لا يزال "معقدا" بسبب اندلاع بؤر جديدة في مناطق متفرقة.
وقال المتحدث باسم خلية الأزمات في الحكومة المركزية توني هوسمانز - في تصريحات للصحفيين - إن الحريق المشتعل في محمية "هاي فِنز" الطبيعية أصبح "محاصرا"، مؤكدا أنه لا يتجه نحو ألمانيا، فيما تسعى فرق الإطفاء إلى السيطرة عليه بشكل كامل، مع الاستعانة بالدعم الجوي إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

وأضاف هوسمانز أن الوضع لا يزال معقدا بسبب اندلاع عدة بؤر في أجزاء مختلفة من موقع الحريق.

وكانت فرق الإطفاء قد بدأت أمس الثلاثاء، عملية حاسمة لتطويق النيران، رغم أن الرياح والأمطار أعاقتا عمليات الدعم الجوي في المنطقة.

والتهم الحريق مساحات واسعة من المستنقعات وأشجار الصنوبر ومسارات المشي، واتسعت رقعته خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصل إلى ما يعادل نحو نصف مساحة جزيرة مانهاتن، فيما يواصل مئات من رجال الإطفاء العمل على مدار الساعة للسيطرة عليه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية نيكولا ييرنو: إن الفرق تعمل على "تطويق الحريق بشكل نهائي"، مؤكدا أن النيران في المناطق التي تمكن رجال الإطفاء من الوصول إليها أصبحت "تحت السيطرة ومحاصرة"، لكن جبهة الحريق القريبة من الحدود الألمانية ظلت مصدر قلق بسبب صعوبة الوصول إليها، فيما صدرت أوامر بإجلاء بعض سكان بلدة مونشاو الحدودية الألمانية بسبب مخاطر الدخان.

وعمل رجال الإطفاء طوال الليل على ربط الجبهتين الشرقية والشمالية للحريق، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وقال ييرنو إن المسافة المتبقية لإتمام عملية التطويق تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين، رغم استمرار هبوب رياح قوية باتجاه الحدود الألمانية.

وشاركت طائرات ومروحيات لإسقاط المياه من عدة دول في جهود مكافحة الحريق، من بينها مروحيتان نرويجيتان وصلتا مساء أمس الأول الاثنين، إلى جانب طائرات من ألمانيا والسويد وهولندا، إلا أن الغيوم المنخفضة والأمطار تسببت في تعطيل عملياتها الجوية بشكل متكرر.

وتسببت النيران في انتشار سحابة كثيفة من الدخان المصفر غطت مساحة واسعة، فيما وصلت آثار الدخان إلى مناطق في شرق فرنسا، حيث أصدرت السلطات تحذيرا بشأن تلوث الهواء.

وأدى الدخان إلى إجلاء سكان قرية بلجيكية وتجمعين سكنيين صغيرين تابعين لقرية أخرى، قبل السماح لسكان تجمع سوربرودت بالعودة إلى منازلهم مساء أمس الأول.

يأتي الحريق في ظل موجة من حرائق الغابات التي تجتاح أوروبا منذ أسابيع، مدفوعة بالجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة خلال صيف شهد ظروفا مناخية شديدة الحرارة، فيما تكافح فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا أيضا حرائق واسعة النطاق.

فرق الإطفاء في بلجيكا تطويق أكبر حريق غابات اندلاع بؤر جديدة في مناطق متفرقة المتحدث باسم خلية الأزمات في الحكومة المركزية توني هوسمانز

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