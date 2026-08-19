بعد شائعة روبرتو كارلوس.. نجوم كرة عالميون اعتنقوا الإسلام بعد الاعتزال

لم تنتهِ قصص بعض نجوم كرة القدم العالميين مع صفارة الاعتزال، فبعد سنوات طويلة قضوها تحت الأضواء، وحققوا خلالها البطولات والأرقام القياسية، اختار بعضهم أن يخوض رحلة مختلفة بعيدًا عن المستطيل الأخضر، ارتبطت هذه المرة بحياتهم الشخصية والروحية.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت أسماء كبرى في عالم كرة القدم أعلنت اعتناقها الإسلام بعد نهاية مسيرتها، من بينها الهولندي كلارنس سيدورف والكاميروني باتريك مبوما، بينما عاد اسم البرازيلي روبرتو كارلوس إلى الواجهة في صيف 2026 بعد انتشار تقارير تتحدث عن اعتناقه الإسلام، بالتزامن مع زواجه من سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين سهيلة الطاهري.

لكن الفارق بين الحالات الثلاث مهم؛ فسيدورف ومبوما أعلنا إسلامهما بشكل موثق، بينما لا يزال ما يتعلق بروبرتو كارلوس في إطار التقارير المتداولة، دون إعلان مباشر منه حتى الآن.



كلارنس سيدورف.. قرار أعلن عنه بنفسه

في 4 مارس 2022، فاجأ أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف جماهيره بإعلان اعتناقه الإسلام عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، واضعًا حدًا للتكهنات التي سبقت الإعلان.

وقال سيدورف إنه سعيد بالانضمام إلى «العائلة المسلمة»، ووجه شكرًا خاصًا إلى زوجته صوفيا مكارماتي، مشيرًا إلى أنها عرّفته بصورة أعمق على معاني الإسلام. كما أكد أنه لن يغير اسمه، وسيستمر في حمل الاسم الذي اختاره له والداه.

ولم يكن اختيار سيدورف للإسلام حدثًا عابرًا بالنسبة إلى مسيرته الشخصية؛ فاللاعب الذي عرفته الجماهير الأوروبية بقميص أياكس وريال مدريد وميلان، كان قد ابتعد عن الملاعب منذ سنوات، واتجه إلى مجالات التدريب والإدارة والمشروعات الرياضية.

أما على الصعيد الكروي، فمسيرة سيدورف تضعه ضمن أكثر اللاعبين نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما توج بالبطولة أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة، أياكس عام 1995، وريال مدريد عام 1998، وميلان عامي 2003 و2007. كما حقق الدوري الإسباني مع ريال مدريد والدوري الإيطالي مرتين مع ميلان.

وبالتالي، لم يكن اعتناق سيدورف للإسلام مرتبطًا ببداية مسيرته أو محاولة البحث عن هوية جديدة داخل كرة القدم، بل جاء في مرحلة مختلفة من حياته، وبعد سنوات من الشهرة والنجاحات.

صوفيا مكارماتي ودور الحياة الشخصية

من أكثر الجوانب التي تحدث عنها سيدورف بنفسه علاقته بزوجته صوفيا مكارماتي، التي وصفها بأنها ساعدته على فهم الإسلام بصورة أعمق.

وتشير تقارير عدة إلى أن سيدورف عاش مع صوفيا في دبي، وأنها كانت مسلمة قبل اعتناقه الإسلام. لكن المهم هنا أن الدليل الأكثر وضوحًا لا يأتي من تحليلات الصحف، وإنما من سيدورف نفسه، الذي وجه إليها شكرًا مباشرًا في إعلان اعتناقه الإسلام.

كما أن قراره الاحتفاظ باسمه الأصلي لافت في حد ذاته، إذ أوضح بشكل صريح أنه لم يغير اسمه وسيواصل استخدام «كلارنس سيدورف»، في رسالة تؤكد أن اعتناق الإسلام بالنسبة إليه لم يكن مرتبطًا بالضرورة بتغيير هويته الشخصية أو اسمه المعروف للجمهور.

باتريك مبوما.. نجم الكاميرون يعلن إسلامه من أحد مساجد دوالا

بعد أسابيع قليلة من إعلان سيدورف، ظهر اسم إفريقي بارز في المشهد ذاته، بعدما أعلن أسطورة الكرة الكاميرونية باتريك مبوما اعتناقه الإسلام في مايو 2022.

ووثقت مقاطع مصورة لحظة إعلان مبوما إسلامه داخل مسجد بوناموسادي بمدينة دوالا الكاميرونية، حيث ظهر وهو يردد الشهادتين، قبل أن يعلن أن اسمه أصبح «عبد الجليل مبوما».

وكان مبوما واحدًا من أبرز مهاجمي الكرة الإفريقية في جيله. فقد لعب لأندية عدة، من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي، شاتورو، جامبا أوساكا الياباني، كالياري وبارما، إضافة إلى محطات أخرى في مسيرته الاحترافية.

أما مع منتخب الكاميرون، فكانت إنجازاته أكثر وضوحًا؛ إذ شارك في كأس العالم عامي 1998 و2002، وساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية عامي 2000 و2002، كما كان ضمن المنتخب الكاميروني الذي حصد ذهبية أولمبياد سيدني عام 2000. وفي العام نفسه، حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي.

وانتهت مسيرته الاحترافية في مايو 2005، أي قبل إعلان إسلامه بنحو 17 عامًا. وبذلك، جاءت هذه الخطوة في مرحلة متقدمة من حياته بعيدًا عن المنافسات الرسمية والضغوط اليومية التي عاشها لاعبًا محترفًا.

لماذا اعتنق مبوما الإسلام؟

ارتبطت قصة مبوما، وفق تقارير صحفية نشرت عقب إسلامه، بعوامل شخصية ودراسة للدين الإسلامي. فقد ذكرت مصادر أن اللاعب درس الإسلام لعدة أشهر قبل اتخاذ قراره، وأن ارتباطه بامرأة مسلمة كان من بين السياقات التي دفعت به إلى التعمق في التعرف إلى الدين.

وهنا تظهر نقطة مهمة في التعامل مع مثل هذه القصص.. لا ينبغي اختزال قرار ديني شخصي في سبب واحد فقط، خصوصًا عندما لا يكون الشخص نفسه قد قدم رواية تفصيلية لكل دوافعه. المؤكد أن مبوما أعلن إسلامه بالفعل، وظهر في مسجد بمدينة دوالا وهو ينطق الشهادتين، كما نقلت تقارير صحفية تأكيده لاعتناقه الإسلام.

روبرتو كارلوس.. بين الزواج الإسلامي وشائعة اعتناق الإسلام

أما الحالة الأكثر إثارة للجدل في صيف 2026 فتتعلق بالبرازيلي روبرتو كارلوس، أحد أشهر المدافعين في تاريخ كرة القدم.

عاد اسم النجم البرازيلي إلى الواجهة بعد انتشار صور وتقارير عن زواجه من سهيلة الطاهري، وهي سيدة أعمال ووكيلة لاعبين، ارتبط اسمها بعالم كرة القدم من خلال نشاطها المهني.

وتحدثت تقارير عن إقامة الزواج في أجواء ذات طابع مغربي وإسلامي، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام. كما ظهرت تقارير أخرى تزعم أنه نطق الشهادتين خلال لقاء مع الداعية البرازيلي جهاد حمادة.

لكن حتى الآن، لا يوجد إعلان مباشر وموثوق من روبرتو كارلوس نفسه يؤكد اعتناقه الإسلام. لذلك، فإن وضعه يختلف تمامًا عن سيدورف ومبوما؛ إذ إن الأخيرين أعلنا قرارهما بصورة واضحة، بينما لا يزال خبر كارلوس في نطاق التقارير المتداولة.

وتؤكد تقارير حديثة أن كارلوس ظهر بالفعل إلى جانب زوجته سهيلة في مناسبات عامة خلال أغسطس 2026، لكن هذه الظهور لا يمثل بحد ذاته دليلًا على تغيير ديانته.

روبرتو كارلوس.. أسطورة صنعت تاريخها مع ريال مدريد والبرازيل

وبعيدًا عن الجدل الدائر حول حياته الخاصة، يظل روبرتو كارلوس واحدًا من أبرز الأسماء التي مرت على كرة القدم العالمية.

فقد ارتبط اسمه بصورة خاصة بريال مدريد، الذي لعب له لسنوات طويلة، وكان جزءًا من جيل ذهبي توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، إلى جانب ألقاب محلية وقارية أخرى.

كما كان أحد عناصر المنتخب البرازيلي الذي توج بكأس العالم 2002، ليضع اسمه ضمن قائمة النجوم الذين جمعوا بين النجاح على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

ولهذا فإن أي خبر يتعلق بحياته الشخصية يحظى باهتمام كبير، خاصة في العالم العربي، حيث يتمتع كارلوس بشعبية واسعة منذ سنوات لعبه في ريال مدريد.

ما الذي يجمع هذه القصص؟

رغم اختلاف البلدان والثقافات والمسارات الكروية، تكشف هذه الحالات عن جانب مختلف من حياة نجوم كرة القدم بعد انتهاء سنوات المنافسة.

فبعيدًا عن الألقاب والجوائز والجماهير، يدخل اللاعب بعد الاعتزال مرحلة جديدة قد تمنحه مساحة أكبر للتفكير في حياته الشخصية والروحية. وفي بعض الحالات، تلعب العلاقات الإنسانية دورًا في التعرف إلى دين جديد، بينما تأتي في حالات أخرى نتيجة رحلة شخصية من البحث والدراسة.