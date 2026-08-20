الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على عدة قرارات.

وجاءت القرارات كالآتي:

1. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "نيفير منيا للطاقة المُتجددة" ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ ساعة؛ بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 20 كيلو مترا مربعا بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا.



وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، وكذا فرص إضافية خلال مرحلة التشغيل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، ويراعي البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنوياً.

2. وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت اسم شركة "سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود"، ش.م.م، لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع، بموقعها الكائن بمدينة الجلود بالروبيكي، بمدينة بدر، محافظة القاهرة.

ويقوم المشروع على الجمع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية؛ والبيئة الصناعية التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذا القطاع، حيث يساهم المشروع في النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في مصر كما يخدم فرص نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية كأحد الركائز الأساسية للمشروع.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في 1 سبتمبر 2027، ويستهدف تشغيل نحو ألف عامل بينهم 900 عامل مصري بوظائف تخصصية مختلفة، كما يستهدف الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45% وتحقيق حجم إنتاج متوقع بنحو 2.5 مليون زوج أحذية سنوياً، ويبلغ إجمالي الصادرات المتوقعة للمشروع حوالي 148.4 مليون دولار تقريباً بداية من الربع الأخير من عام 2027 حتى عام 2032.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة، بمنحة قدرها مليونا يورو، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تمويل تلك المنحة لدعم هذا المشروع وتحديثه وضمان استدامته، والذي يتوافق مع أولويات التعليم الوطنية، وذلك بهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى منه حيث ساهم في تحديث أساليب التدريس، وتحسين قدرات الطلاب.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمساحة 600 م2، كائنة ضمن تقسيم الشباب بالحي رقم 20، بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء بغرض إقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط لتغذية التقسيم المذكور.

5. وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من المحافظين، لإقامة بعض مشروعات النفع العام، وعددها 10 مشروعات، بإجمالي مساحة 5 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، في نطاق محافظات: كفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.

وتضمنت المشروعات إقامة نقطتي إطفاء، وإسعاف، وإقامة محطة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومشروع تدوير مخلفات زراعية، ومجمع معاهد أزهرية، وإقامة وحدة تضامن إجتماعي، وعدد آخر من المشروعات، وجاء عدد من تلك المشروعات ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

6. وافق مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية – سياحية – خدمية - .....) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 12% لمجابهة أعباء التمويل لتلك الأراضي لمدة عام.

وتأتي هذه الموافقة في إطار ما يتم إتاحته من تيسيرات من أجل دعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، جذباً لمزيد من الاستثمارات وتعزيزا لأوجه التنمية العمرانية.

7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 216 المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2026، على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 22 طلباً.

وجاءت الطلبات المقدمة بغرض إقامة عدة أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، وترفيهية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وذلك في عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تشمل: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر.

8. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 121 المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026، بعدد 9 موضوعات.

9. وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي بدولة نيجيريا، حيث تهدف البعثة الى الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، التعريف بمنصة "ادرس في مصر" وبرامج القبول للطلاب الوافدين، وكذا عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيري، فضلًا عن تعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي بالقارة الافريقية.

كما يمكن الالتحاق بالجامعات المصرية من خلال منصة "ادرس في مصر"، والتي تم فتح التسجيل بها خلال شهر يونيو 2026، بالإضافة إلى منصة الوافدين التابعة للأزهر الشريف، وهو ما يساهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر التعليمية بالقارة الافريقية.