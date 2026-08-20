قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير
"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة
السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس
واشنطن وطهران تتواصلان سرًا.. رسائل تكشف تفاصيل عمليات ترحيل إيرانيين
ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو
محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية
تعثر سيستم التأمينات.. نائب يحذر من تهديد التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد
العلاقات المصرية القطرية في مرحلة جديدة.. اتفاقيات ومشروعات واستثمارات
رد مفحم من الشيخ خالد الجندي على منكرى السنة من القرآن الكريم
بعد عامين .. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في مقتل الطفلة هند رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للحماية من السوشيال ميديا .. تحرك برلماني عاجل بشأن إدراج التربية الرقمية بالمناهج

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز
فريدة محمد

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بإدراج مادة «التربية الرقمية» ضمن المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد، بمرحلة التعليم الأساسي، بهدف ترسيخ أسس بيئة رقمية آمنة للنشء، وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات ومخاطر الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد العزيز في تصريحات له اليوم،  أن إدراج التربية الرقمية في المناهج بات ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ونشر الثقافة المعلوماتية الصحيحة بين الطلاب، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من ممارسات وخروقات قد تمس ثوابت المجتمع وقيمه.

«التربية الرقمية» لمواجهة الشائعات والتنمر والابتزاز الإلكتروني

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، على ضرورة أن تتضمن مادة التربية الرقمية مجموعة من المفاهيم الأساسية، وفي مقدمتها الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وآداب التعامل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحماية البيانات والخصوصية.

كما دعا إلى توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الأخبار والمعلومات المضللة والشائعات، والتعريف بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر وخطاب الكراهية، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل الفضاء الرقمي.

تعليم الطلاب مهارات التحقق والتفكير النقدي

وأشار طارق عبد العزيز إلى أهمية أن تركز المناهج الجديدة على مبادئ التفكير النقدي والتحقق من المعلومات والمصادر، بما يساعد على بناء جيل رقمي يمتلك الوعي والقدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، ولا يقع فريسة للمعلومات المضللة أو المحتوى الضار المتداول عبر منصات التواصل.

وأضاف أن تنمية القدرات الرقمية للطلاب أصبحت ضرورة في ظل الاتساع الكبير للفضاء الإلكتروني وتأثيره المتزايد في المجتمع المصري، مؤكداً أن المدرسة يجب أن يكون لها دور أساسي في بناء وعي رقمي يحمي النشء ويؤهلهم للتعامل الإيجابي مع التكنولوجيا.

تعاون بين «التعليم» و«الاتصالات» و«الإعلام» لإعداد المنهج

وبين عبد العزيز ضرورة إعداد محتوى مادة التربية الرقمية من خلال تعاون مؤسسي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المختصة، مع الاستعانة بخبراء في مجالات التربية والتكنولوجيا وعلم النفس والإعلام.

وأوضح أن هذا التعاون من شأنه ضمان تقديم مادة تعليمية عملية ومبسطة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، وتجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية التي يحتاجها الطلاب في حياتهم اليومية.

«التربية الرقمية» ليست رفاهية

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن التربية الرقمية ليست رفاهية، وإنما أصبحت أحد أهم متطلبات التعليم في العصر الحديث، مشدداً على أن الاستثمار في وعي الأبناء رقمياً يمثل استثماراً مباشراً في أمن المجتمع ومستقبله.

وأكد أن بناء جيل واعٍ رقمياً وقادر على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا يمثل خط الدفاع الأول أمام المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني.

مجلس الشيوخ النائب طارق عبد العزيز حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

معرض المخطوطات المكسيكية

الأوبرا تستضيف معرض المخطوطات المكسيكية فى صلاح طاهر

بوستر حفل إليسا

طائرات تحمل صورتها.. سماء الساحل الشمالي تتزين ببوستر حفل إليسا

محمد منير

يسألوا عنك .. محمد منير يستعد لطرح أحدث أغانيه

بالصور

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

فيديو

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد