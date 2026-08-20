الأعلى لخدمة المجتمع يدرس تجميع جهود الجامعات في مبادرة 100 مليون شجرة

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

قدم المجلس الشكر لكل من د.صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.هند عبد الحميد حميدو نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة توليهم مهام منصبهم.

كما هنأ المجلس كلاً من د.طارق مصطفى غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا لتكليفه بالإشراف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ود.أسامة قدور لتكليفه بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد عبدالخالق حماد لتكليفه بالإشراف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، ود.منصور محمد أحمد لتكليفه بالإشراف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، ود.زكريا محمد هيبة لتكليفه بالإشراف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، متمنيا لهم ولجامعاتهم ولكل الجامعات المصرية مزيدًا من الازدهار.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددًا من الموضوعات، منها:

• الخطة المستقبلية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية حتى نهاية عام 2026.

• أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنفذة بالجامعات المصرية

كما وجه المجلس بدراسة مقترح بروتوكول التعاون المشترك بين تحالفات أقاليم الجامعات المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

ووجه المجلس بدراسة مقترح المنصة الإلكترونية لتجميع جهود الجامعات في مبادرة 100 مليون شجرة .

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لأنشطة وفعاليات تحالف إقليم الدلتا خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار دعم المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

واستعرض المجلس تقارير قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، والتي تضمنت ما يلي:

• الخطة التنفيذية للتحول الذكي لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• تقرير عن مسابقة «أفضل كلية رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» لعام 2026.

• الخطة الإستراتيجية لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• تقرير إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجامعة بني سويف للعام الجامعي 2025/2026.

وناقش المجلس تقارير قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، والتي تضمنت ما يلي:

• تقرير وتوصيات الملتقى البيئي الأول لتحالف إقليم الدلتا، الذي عُقد يومي 10 و11 فبراير 2026.

• تقرير عن مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة» لعام 2026.

• تقرير بشأن تنظيم أول دورة متكاملة في الذكاء الاصطناعي وإدارة الخدمات الطبية، والتي استهدفت تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومعايير الجودة والاعتماد الطبي"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو 2026.

• تقرير عن إنجازات قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى تاريخه.

كما ناقش المجلس مقترحات قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، والتي تضمنت ما يلي:

• رؤية مقترحة لتطوير منظومة القوافل بجامعة طنطا، من خلال التحول من نموذج القوافل الخدمية التقليدية إلى منظومة تنموية ذكية ومستدامة.

• تحليل تنبؤي مدعوم بالذكاء الاصطناعي حول "رؤية إستراتيجية لسد الفجوة التصديرية وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية حتى عام 2030".

• تحليل متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاحتياجات سوق العمل المحلية، ووضع آليات لسد الفجوة بين متطلبات السوق المحلية واحتياجات سوق العمل العالمية.

واستعرض المجلس أيضًا تقارير قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، والتي تضمنت ما يلي:

• تقرير عن مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة» لعام 2026.

• تقرير عن زيارة المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جامعة كفرالشيخ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026.

• تقرير بشأن مشاركة الجامعة في جائزة مصر لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي.

• تقرير عن إنجازات قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ خلال العام الجامعي 2025/2026.