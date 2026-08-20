هدد أهالي منطقته.. القبض على شخص ادعى امتلاكه حزاما ناسفا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة وتهديد قاطنى المنطقة محل سكنه باستخدام مواد متفجرة بالإسكندرية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بالصورة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية) ولم يعُثر بحوزته على ثمة مواد مخدرة .

وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر صورته مرتدياً حزاما خشبيا على هيئة "حزام ناسف" منذ عامين على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد تحقيق الشهرة ونسب مشاهدات عالية، وفى وقت لاحق قام بغلق الصفحة وتم بإرشاده ضبط (الحزام المشار إليه "بلاستيكى" مثبت به بعض الأخشاب ملفوفة بشريط لاصق ويحتوى على بعض الأسلاك على هيئة حزام ناسف ") .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.