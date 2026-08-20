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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في تنظيم قافلة ترويجية للمقصد المصري بالسوق الصيني | صور

قافلة سياحية بمدن الصين
قافلة سياحية بمدن الصين
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنظيم قافلة سياحية بمدن كل من بكين وشنغهاى وهانزو بجمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع شركة مصر للطيران ومنظم الرحلات الصينيLeader international Tourism Group، وذلك بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف السائح الصيني بصورة أكبر بما يتمتع به من مزايا تنافسية ومقومات ومنتجات سياحية متنوعة وعديدة.

قافلة سياحية بمدينة بكين

افتتح فعاليات القافلة السياحية بمدينة بكين السفير خالد نظمى سفير مصر ببكين حيث ألقى كلمة أكد خلالها على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، كما أشار إلى التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر وما تذخر به من آثار ومتاحف ولاسيما المتحف المصري الكبير، كما ألقت السيدة مها عناني نائب القنصل العام في شنغهاي كلمة ترحيبية خلال مشاركتها في الفعاليات التي أُقيمت بمدينتي شنغهاي وهانزو، وذلك بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي ضم كل من بسمة عزت الخطيب مسئول ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، رنده عبد العاطي عضو الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه القافلة السياحية يأتي تزامناً مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات المصرية الصينية الدبلوماسية، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الصورة الذهنية للمقصد المصري كمقصد سياحي آمن وجاذب بما يسهم في دفع مزيد من التدفقات السياحية الوافدة إليه ولاسيما من السوق الصيني، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل مع شركاء المهنة بالسوق الصيني بما يدعم جهود الترويج للمقصد المصري ولاسيما مع قرب الموسم السياحي الشتوي القادم.

شهدت القافلة السياحية مشاركة واسعة من ممثلي شركات السياحة الصينية، وممثلين عن كبرى منصات خدمات السفر الإلكترونية (OTA) بالسوق الصيني والتي من بينها Ctrip و Tongcheng بما يعكس الاهتمام بالمقصد السياحي المصري والتطلع للتعرف على التجارب السياحية المختلفة التي يقدمها لزائريه، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام الصينية.

وخلال فعاليات القافلة السياحية، قدم ممثلو الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عرضاً تقديمياً استعرضوا خلاله التنوع والثراء السياحي الذي يذخر به المقصد المصري، بالإضافة إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، كما تم عرض مجموعة من الأفلام الترويجية التي تلقي الضوء على الوجهات السياحية المصرية وما يضمه المتحف المصري الكبير من مقنيات أثرية فريدة، فضلاً عن استعراض الأنشطة الترويجية التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء المهنة بالسوق الصيني للترويج للمقصد السياحي المصري وتعزيز تواجده لدى السائح الصيني.

كما قدم ممثلو شركة مصر للطيران عرضاً تقديمياً تناول الخدمات التي تقدمها الشركة وخطوط الطيران التي تصل إلى الوجهات المختلفة حيث تم الإشارة إلى قيام الشركة حالياً بتسيير 17 رحلة طيران أسبوعياً من مدن بكين وشنغهاي وهانزو وجوانزو الصينية إلى مدينة القاهرة بما يعزز حركة الطيران بين مصر والصين ويدعم الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى المقصد المصري، فيما استعرض منظم الرحلات الصيني البرامج السياحية الموجهة للمقصد السياحي المصري والخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى عرض نظام AI يتيح للمستخدمين الصينيين إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقاصد السياحية التي يرغبون في زيارتها وكذلك متابعة طلبات حجز الرحلات السياحية.

وتضمنت أيضاً فعاليات القافلة، التي أُقيمت بالثلاث مدن، إجراء سحب على جوائز وتوزيعها على المشاركين شملت تذاكر طيران مجانية للمقصد السياحي المصري وهدايا تذكارية مقدمة من شركة مصر للطيران.

قافلة سياحية هيئة تنشيط السياحة السياحة مصر سياحة

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