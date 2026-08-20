إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور

في خطوة جديدة لاستكمال نهج محافظة الغربية في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتحويل مطالب أصحاب المصانع والمنتجين إلى إجراءات تنفيذية، شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالغربية واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق قوافل صحية داخل المصانع والشركات وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والصحة الإنجابية للعاملين وأسرهم، وذلك عقب اجتماعه بالأمس مع أصحاب مصانع وشركات الغزل والنسيج، ومناقشة مطالبهم واحتياجات القطاع.

توجيهات محافظ الغربية

ووقّعت البروتوكول الدكتورة رشا محمود خضر، مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية، والنائب محمود عبد السميع الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو اتحاد الصناعات المصرية، بما يتيح تحريك الفرق الطبية إلى مقرات المصانع والشركات وتقديم الخدمات الصحية للعاملين في مواقع الإنتاج، مع توفير الفحوصات اللازمة وإحالة الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو العلاج إلى المستشفيات ومتابعتها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة يرتكز على الاستجابة لمطالب أصحاب المصانع والمنتجين وتحويلها إلى خطوات عملية بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشددًا على أن العامل يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج، وأن توفير الرعاية الصحية وتحسين بيئة العمل يأتيان بالتوازي مع جهود المحافظة لدعم الصناعة وفتح آفاق جديدة للتوسع والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية التي تمتلكها الغربية.

رفع كفاءة الخدمات

وتشمل القوافل خدمات مبادرة «100 مليون صحة» لفحص الأمراض المزمنة والكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، وخدمات صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، والكشف المبكر عن عدد من الأورام السرطانية، إلى جانب خدمات الصحة الإنجابية والتوعية والتثقيف الصحي، مع توفير الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات اللازمة، بما يضمن وصول خدمات المبادرات الرئاسية إلى العاملين داخل مواقع الإنتاج بصورة مباشرة.