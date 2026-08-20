البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة

شرح البنك المركزي ؛ أسباب تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

قال البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية المنتهي قبل قليل؛ عن أن الإقتصاد العالمي شهد تباطوا طفيفا، متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب.

وذكر البنك المركزي إنه لا يزال التضخم مرتفعا بشكل عام مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، ما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وفي أسواق السلع الأساسية.

تعرضت أسعار الطاقة مجددا لضغوط تصاعدية وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية. وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.

أوضح التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر، من أهمها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.